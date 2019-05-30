الشباب والرياضة: سنضع ضوابط قانونية لانشاء الاكاديميات الرياضية الدولية

2019/05/30 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، اليوم الخميس، عزم وزارته وضع آلية وضوابط خاصة لافتتاح الاكاديميات الرياضية الدولية بعلم وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية.

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