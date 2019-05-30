مسعود بارزاني: الكرد يتعرضون للظلم في مناطق المادة 140

2019/05/30 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]اكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الخميس، تعرض الكرد الى الظلم في المناطق المشمولة بالمادة 140 والمعروفة بالمناطق المتنازع عليها.

وقال بارزاني في بيان، اليوم ان "حرق المحاصيل الزراعية للمواطنين الكرد في مناطق المادة 140 وكذلك قتل وتعذيب وجرح الكرد في تلك المناطق والتي تحولت منذ مدة إلى ظاهرة ترتكب بشكل يومي، جريمة كبرى وظلم واضح يمارس ضد المواطنين الكرد الأبرياء".واضاف، ان "ما يحدث في تلك المناطق، انتهاك للقانون والدستور والقيم الإنسانية، ويدق ناقوس الخطر على حياة الناس ومستقبل تلك المناطق، هذا الظلم الذي يحصل يوميا عقاب للمواطنين على أساس الهوية القومية.واوضح، إن "فرض هذه الأوضاع على المزارعين والمدنيين في تلك المناطق غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويجب على المجتمع الدولي والأطراف المعنية التدخل حيال هذه الظروف السيئة، كما ويجب على الحكومة العراقية تحمل المسؤولية وإنهاء هذا الظلم وانتهاك القانون اللذان يمارسان ضد المواطنين الكرد في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم".جدير بالذكر ان المحاصيل الزراعية للفلاحين الكرد ضمن حدود محافظة كركوك تتعرض منذ مدة للحرق، فيما زادت عمليات اطلاق النار على الفلاحين الكرد في المنطقة.

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