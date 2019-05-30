الجبهة التركمانية: اقالة رئيس جامعة كركوك تجاوز على الحصة القومية للتركمان

2019/05/30 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي للجبهة في بيان اليوم، (30 ايار 2019)، ان "كركوك المحافظة العراقية بحاجة الى توازن قومي حسب قرار مجلس الوزراء العراقي بتقسيم المناصب الادارية بنسب متساوية بين مكونات كركوك".واضاف البيان ان "رئاسة جامعة كركوك ورئيسه الدكتور عباس تقي هي الجامعة الوحيدة التي صدرت امرها بالاصالة وليست بالوكالة كبقية رؤساء الجامعات الاخرى، وبالنظر لكون رئاسة جامعة كركوك من حصة المكون التركماني، فاننا نرى بانها استخفاف بحقوق مكون دافع عن كركوك بصلابة ليكون ضمن العراق".وأردف انه "وبدلا من مكافأته فان التغيير وان تم فلا ضير على ان يكون البديل تركمانيا، ونمتلك من الكفاءات والدرجات العلمية ما لا يمتلكه الاخرون".ودعت الجبهة في البيان "وزير التعليم العالي الى اعادة النظر في قراره، ليتسنى لنا جميعا اختيار الاكفأ اولا، ومن ثم المحافظة على التوازن القومي ثانيا وهي حصة تعود للمكون التركماني" .وفي تطور ذي صلة، منعت قوة من الحشد الشعبي، في وقت سابق من اليوم الخميس، الرئيس الجديد لجامعة كركوك "صباح احمد اسماعيل" من المباشرة بأداء مهام عمله الجديد كرئيس للجامعة.وقال نائب رئيس الشؤون القانونية في جامعة كركوك "امين عزيز" في تصريح خاص لـ ان ار تي، انه "بعد صدور امر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعيين "صباح احمد اسماعيل"، من القومية الكردية، كرئيس لجامعة كركوك، كان من المقرر ان يقوم اليوم بالمباشرة بوظيفته الجديدة، غير ان "رئيس جامعة كركوك بالوكالة "عباس حسن تقي" والذي اعفي في وقت سابق رفض التخلي عن منصبه، واستعان بقوة من الحشد الشعبي، دخلت الى حرم الجامعة ومنعت الرئيس الجديد من المباشرة بعمله".واضاف، ان "هناك محاولات تبذل لتدخل وزير التعليم العالي والبحث العلمي من اجل حل المشكلة".وكانت وزارة التعليم، قد اعلنت، امس الاربعاء، اعفاء عددا من رؤساء الجامعات العراقية، وتعيين رؤساء جدد لادارتها بالوكالة، ومن بينها انهاء تكليف "عباس حسن تقي" من مهام منصب رئيس جامعة كركوك وكالة، وتكليف "صباح احمد اسماعيل" بمنصب رئيس الجامعة وكالة.

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