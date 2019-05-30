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شاهد بالفيديو.. يا نهار أسود.. إسماعيل يوسف مرعوب من غوريلا رامز في الشلال.


شاهد بالفيديو.. يا نهار أسود.. إسماعيل يوسف مرعوب من غوريلا رامز في الشلال.
2019/05/30 | 21:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: RdsQ9ZGIgy0

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