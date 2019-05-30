النائبة الغلاب تكشف عن تشكيل لجان متخصصة لفحص تاثير ابراج النقال

2019/05/30 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثارالنيابية سميعة الغلاب عن مضي اللجنة ووزارة الصحة والبيئة لتشكيل لجان وفرق متخصصة لفحص الاشعاعات الناتجة عن تشغيل ابراج شركات الهاتف النقال العاملة في العراق.وبحثت الغلاب اثناء زيارتها لوزارة الصحة ولقائها بوكيل الوزارة الفني الدكتور جاسم الفلاحي موضوع تاثير ابراج شركات الهاتف النقال على صحة المواطن وسبل الحد […]

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