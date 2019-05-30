ظريف يوجه كلامه لقادة دول الخليج: اميركا لن تحميكم مقابل خيانتكم

2019/05/30 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قادة دول الخليج إلى عدم تأييد “صفقة القرن” الأمريكية، وحذرهم من أن الولايات المتحدة لن تحميهم مما وصفه “بخيانتهم للعالم الإسلامي”.وقال ظريف تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، قبيل انطلاق أعمال القمتين العربية والخليجية في مكة، حيث من المتوقع أن يبحث الزعماء العرب قضيتي إيران وفلسطين، “إن […]

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