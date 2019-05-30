مصدر امني: سرقة منزل في عملية سطو مسلح بمنطقة الشعب شمالي بغداد

2019/05/30 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الجمعة، بسرقة منزل في عملية سطو مسلح بمنطقة الشعب شمالي بغداد.

وقال المصدر ، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية لم يقدر ثمنها من منزل ضمن منطقة الشعب ولاذوا بالفرار".يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

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