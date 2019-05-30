2019/05/30 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الاعمار والإسكان، عن مشروع فريد من نوعه في العاصمة بغداد.

وقال وزير الاعمار بنكين ريكاني في بيان "أطلعت اليوم على المخططات النهائية لجسر الكريعات الحديث للمشاة التي اعدها المركز الوطني للاستشارات الهندسية إحدى تشكيلات الوزارة خلال الاجتماع الذي تم في مقر الوزارة، بحضور المدراء العامون لدائرة التخطيط والمتابعة، دائرة الطرق والجسور، المركز الوطني للاستشارات، صادق محمد مدير شركة سعد العامة والكوادر المتقدمة في هذه الدوائر".

وأضاف ان "مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية قدم شرحاً مفصلاً لكافة المخططات الخاصة بمشروع جسر الكريعات للمشاة والتي انجزت من قبل الفريق الاستشاري في المركز وبجميع الاختصاصات المعمارية والانشائية والخدمية بشكل كامل، حيث سيبلغ طول الجسر 246 متراً ويمتد من منطقة الكريعات وصولاً الى الشارع المؤدي لمنطقة الكاظمية، فيما يبلغ طول الجسر على النهر 155 متراً مع أحتوائه على ممرات ذهاب وإياب مخصصة للمشاة والزائرين في أيام المناسبات الدينية فضلا عن كونه مرفق سياحي يشكل اضافة لجسور العاصمة بغداد ويكون في خدمة أهاليها كونه يضم أماكن للاستراحة والترفيه ووجود أربع جلسات تستخدم للجلوس وسط النهر بقطر 15 متراً".

ولفت ريكاني الى، ان "هذا المشروع الذي سوف أتابعه بشكل مباشر سيكون معلما مهماً من معالم مدينة بغداد لدقة تصميمه وموقعهة بالنسبة لاهالي المنطقة والزائرين ولهذا الغرض تم اعداد منظومة كهربائية ستنير الجسر بطريقة جميلة جداً حيث سيكون مضاء بألوان العلم العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار والإسكان تكشف عن مشروع فريد من نوعه في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاعمار والإسكان تكشف عن مشروع فريد من نوعه في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).