2019/05/30 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مركز متخصص يكشف رقماً مخيفاً عن حالات الطلاق بكربلاء

30/05/2019 21:22:00 PM |

عدد القراءات : 15

واع/ كربلاء المقدسة/ م.ا

اعلن مركز الارشاد الاسري التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن عدد الحالات الاسرية الواردة للمركز وحالات اصلاح ذات البين للشهرين المنصرمين.

وقال مدير المركز عزيز كاظم في بيان، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "المركز يقع على عاتقه استقطاب الحالات الاجتماعية والاسرية في المجتمع"، لافتا الى ان "المركز خلال شهري اذار ونيسان استلم {1199 حالة} طلاق", مبينا, ان "المركز تمكن خلال فترة قياسية من اصلاح ذات البين لـ{58 حالة} ولازال العمل متواصل بالنسبة للحالات المتبقية".

واضاف, ان "المركز يعمل على التخفيف من حدة الطاقات السلبية وفتح ملف خاص للمتخاصمين بعد التعرف على المشكلة ومن ثم تحويلها الى مختصين لغرض ايجاد حل مناسب لها".

واوضح, ان "جميع الحالات التي ترد للمركز يتم التعامل معها بسرية تامة ومن ثم تحويلها لمختص اجتماعي او طبيب نفسي اذا اقتضى الامر، فضلا عن متابعة الحالات التي يتم الاصلاح بينهما بشكل مستمر لغرض الاطمئنان على نجاح سير العملية الارشادية".

واشار كاظم, الى ان "هناك حالات تستمر متابعتها لمدة طويلة وبعضها يستمر اشهر ومنها ما يحل في جلسة واحدة مع المتابعة من اجل التوصل الى اسباب المشكلة ومحاولة الاتفاق مع الطرفين بوضع شروط متفق عليها بينهما للعمل بها وبالتالي الابتعاد عن الاسباب التي ادت الى حدوث حالة الطلاق".

ت/م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ مركز متخصص يكشف رقماً مخيفاً عن حالات الطلاق بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع/ مركز متخصص يكشف رقماً مخيفاً عن حالات الطلاق بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).