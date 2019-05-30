2019/05/30 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، وجه باعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم بمقطع فيديو مسيء لسمعة الجيش، وفتح تحقيق فوري.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي، وجه قائد عمليات نينوى بايقاف واعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس اركان الجيش يوجه باعتقال الاشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو مسيء وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يوجه باعتقال الاشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو مسيء) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يوجه باعتقال الاشخاص الذين ظهروا بمقطع فيديو مسيء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).