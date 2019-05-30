رئيس أركان الجيش يوجه باعتقال منتسب في الجيش تحرش بطفل في نينوى

2019/05/30 | 21:38

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، اليوم الخميس، باعتقال منتسب ظهر بمقطع فيديو مصور وهو يتحرش بطفل "جنسياً".

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "رئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عدداً من الاشخاص يرتدون الزي العسكري يسيئون لسمعة الجيش العراقي".

وبحسب البيان، وجه الغانمي بـ"فتح تحقيق فوري في الموضوع".

بغداد اليوم

قرر وزير الإعمار والاسكان بنين ريكاني صرف مكافأة مالية لموظفي الوزارة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأظهرت وثيقة أمر وزاري تحمل توقيع مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في الوزارة برهان الدين سليم البصام، وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة م

بغداد اليوم _ الديوانية

حصلت (بغداد اليوم) الخميس، على وثائق تظهر مخالفة مديرية التربية بمحافظة الديوانية، توجيهات صادرة من وزارة المالية بشأن التعيين الطوعي (المجاني).

واظهرت وثيقة صادرة من مكتب مدير تربية الديوانية وكالة، علاء مطلوب الش

بغداد اليوم - البصرة

كشفت مديرية الدفاع المدني في البصرة، اليوم الخميس، عن أسباب اندلاع الحرائق في المحافظة مؤخرا، مبينة أنها عرضية وغير مفتعلة حسب نتائج التحقيقات.

وقال مدير الدفاع المدني في البصرة العقيد تحسين الساري، في حديث لـ(بغداد ال

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