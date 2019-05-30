2019/05/30 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت الطائرة المقاتلة طراز أف – 16 من سلاح الجو العراقي تدريباً مع طائرة التزود بالوقود جواً ستراتوتانكر كي سي – 135 التابعة للسرب الثامن والعشرين الإستكشافي للتزود بالوقود جواً فوق العراق.وذكر بيان مقتضب لوزارة الدفاع وتلقته وكالة صدى, ان” فريق الإستشارات والتدريب الجوي التابع الى التحالف الدولي، وبالتشارك مع مكتب التعاون الأمني –

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرات أف 16 العراقية تجري تدريب التزود بالوقود جواً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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