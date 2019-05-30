مشروبات الطاقة تحمل خطرا صحيا يهدد بالموت الفجائي

2019/05/30 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذر الخبراء من أن مشروبات الطاقة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بالموت الفجائي.واكتشفت دراسة حديثة أن ما بين اثنين إلى أربع علب من مشروبات الطاقة تكفي لزيادة خطر الإصابة بنبض القلب غير الطبيعي الذي يهدد الحياة.وشملت الدراسة الجديدة التي حللت تأثير مشروبات الطاقة على وظائف القلب، 34 مشاركا […]

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