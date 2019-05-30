2019/05/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اركان الجيش يوجه بايقاف واعتقال اشخاص يرتدون الزي العسكري اساءوا لسمعة الجيش العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 21:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اركان الجيش يوجه بايقاف واعتقال اشخاص يرتدون الزي العسكري اساءوا لسمعة الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اركان الجيش يوجه بايقاف واعتقال اشخاص يرتدون الزي العسكري اساءوا لسمعة الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).