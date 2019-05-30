تحالف الفتح: خلافات القوى السنية ستؤثر على الكثير من القضايا السياسية المهمة

2019/05/30 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، أن خلافات القوى السنية، وزيادة حدة التوتر بينها، ستؤثر على الكثير من القضايا السياسية المهمة.

أقال الموسوي في تصريح، إن الانقسام السني والخلاف الحالي بين أطرافه، لم يؤثر على اكمال الكابينة الحكومية فقط، بل سيؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع والقضايا الخلافية.

وأضاف، أن هذه المشاكل ستؤثر ايضا على انعقاد جلسات مجلس النواب من ناحية اكتمال النصاب أو انسحاب النواب من الجلسات.

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