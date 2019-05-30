2019/05/30 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية تشتبك مع مجموعة ارهابية وتصيب أحد عناصرها بوادي الكرحة في كركوك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الاتحادية تشتبك مع مجموعة ارهابية وتصيب أحد عناصرها بوادي الكرحة في كركوك وكالة خطوة برس.

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