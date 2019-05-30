مرافعة للتأريخ .. المهندس شروان الوائلي

2019/05/30 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الفساد ليست كلاما إعلاميا للإستهلاك المحلي ولن تكون ترفا فكريا يتم تداوله في المزايدات السياسية بين الأحزاب المتنافسة مثلما لن يكون شرطا لتحسين الصورة والإساءة الى الصور المقابلة بل هو وقائع وحوادث يشار لها بالبنان وبشجاعة ويقوم القضاء والأجهزة الرقابية بمتابعته وتجريم رموزه وأشخاصه والمتسبيين في العبث بالمال العام .فمنذ العام 2007 قمت […]

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