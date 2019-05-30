وزير الخارجية الإيراني: مستعد للذهاب إلى السعودية غدا

2019/05/30 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداده للذهاب إلى الرياض، إذا غيرت الحكومة السعودية سياساتها.وقال ظريف ففي مقابلة مع قناة العالم “نحن منفتحون علی دول الخليج ولكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقا خطرا عليها قبل أن يكون خطرا علی الجميع”.وأضاف وزير الخارجية الايراني:”لو لدی الحكومة السعودية […]

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