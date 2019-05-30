2019/05/30 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6BxNdAXf7u0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاسوار عبد الواحد: ما حصل معنا كان متوقعا بصفتنا قوة سياسية معارضة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاسوار عبد الواحد: ما حصل معنا كان متوقعا بصفتنا قوة سياسية معارضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).