2019/05/30 | 22:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاسوار عبد الواحد: ما حصل معنا كان متوقعا بصفتنا قوة سياسية معارضة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6BxNdAXf7u0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاسوار عبد الواحد: ما حصل معنا كان متوقعا بصفتنا قوة سياسية معارضة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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