نائب عن سائرون : تقديم تخصيص نسبة ‎%‎10 من واردات النفط للمواطن العراقي

2019/05/30 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون ماجد الوئلي بضمان عدم الطعن بقانون صندوق المواطن من قبل الحكومة .وقال الوائلي في تصريح صحفي ان ” اللجنة المالية وبعد دراستها لمقترح قانون (صندوق المواطن) الذي قدمه النواب (صباح الساعدي وماجد الوائلي وعلاء الربيعي) مسند بتواقيع تأييد نواب من تحالف سائرون ومن بقية الكتل السياسية ، […]

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