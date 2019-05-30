لاول مرة منذ اذار الماضي..انخفاض باسعار النفط دون 66 دولارا للبرميل

2019/05/30 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت بيانات التداول في البورصة العالمية باستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الخميس، بعد صدور إحصاءات من الولايات المتحدة تشير إلى انخفاض أكثر في الاحتياطيات مقارنة بالتوقعات والزيادة في الإنتاج.و انخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام برنت بحر الشمال لشهر آب حتى الساعة 18:56 بتوقيت بغداد بنسبة 2.64 %، ليبلغ سعر البرميل 66.08 […]

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