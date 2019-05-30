أسعار النفط تنخفض الى أقل من 66 دولاراً للبرميل

2019/05/30 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت بيانات التداول في البورصة باستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الخميس، بعد صدور إحصاءات من الولايات المتحدة تشير إلى انخفاض أكثر في الاحتياطيات مقارنة بالتوقعات والزيادة في الإنتاج.وانخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام برنت بحر الشمال لشهر آب، حتى الساعة 18:56 بتوقيت موسكو بنسبة 2.64 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 66.08 […]

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