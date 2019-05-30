2019/05/30 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مكتب عبد المهدي: رفع جميع الحواجز الكونكريتية من شارع ابو نؤاس والكرادة

30/05/2019 22:02:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ف

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، رفع جميع الكتل الكونكريتية من منطقة الكرادة وشارع ابو نؤاس في العاصمة بغداد.

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد حميد البياتي، في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "الجهد الفني الاختصاصي من قيادة عمليات بغداد وامانة بغداد تمكنت من رفع جميع الكتل في شارع ابو نؤاس بين الجسر المعلق والكرادة داخل".

واضاف البياتي، أن "منطقة الكرادة شارع ابو نؤاس اصبحتا خاليتين من الكتل الكونكريتية".

ت/م.م

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