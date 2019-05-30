2019/05/30 | 22:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: انفجاران آخران يهزان شارع القدس وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر: انفجاران آخران يهزان شارع القدس وسط كركوك
يتبع.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: انفجاران آخران يهزان شارع القدس وسط كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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