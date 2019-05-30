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مصدر: انفجاران آخران يهزان شارع القدس وسط كركوك


مصدر: انفجاران آخران يهزان شارع القدس وسط كركوك
2019/05/30 | 22:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر: انفجاران آخران يهزان شارع القدس وسط كركوك

 

يتبع.

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