2019/05/30 | 22:10

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شمخاني: خيانة بعض الانظمة العربية أدت لما يسمى"بصفقة القرن"

قال الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني بأن

اعلان يوم القدس العالمي هو رسالة الثورة الاسلامية لإحياء القضية

الفلسطينية في العالم ،مشيرا إلى أن خيانة بعض الدول العربية طوال

العقود الاخيرة بحق فلسطين تحولت اليوم إلى ما يسمى "بصفقة القرن"

وذلك لتدمير فلسطين بشكل كامل.وفي كلمة له أمام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية قال

شمخاني بأن الكيان الصهيوني تلقى هزائم نكراء أمام المقاومة الاسلامية

في المنطقة ،مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية أكبر من أن تكون مجرد

مسألة وطنية أو قومية أو إسلامية.وأضاف شمخاني في كلمته أن رجال المقاومة قادرون على الثبات ولن

يتنازلوا عن شبر واحد من الاراضي الفلسطينية للعدو ،وأن الكيان

الصهيوني في طريقه للزوال.وأكد شمخاني أيضا بأن الجمهورية الاسلامية في ايران ترى بأن دعم رجال

المقاومة هو واجب شرعي ،داعيا الجميع للثبات على هذا النهج .

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