راموس يفجر مفاجأة كبيرة حول مصيره مع ريال مدريد

2019/05/30 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أسبوع من الشد والجذب، بين قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، فجر النجم الإسباني مفاجأة كبيرة في مؤتمر صحفي خاص في مدريد مساء الخميس.

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