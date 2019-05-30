ضبط وكرين لعصابات داعش يحتويان على عبوات ناسفة واجهزة كاتمة في كركوك

2019/05/30 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية في وادي الكرحه بمحافظة كركوك بعد الاشتباك مع مفرزة إرهابية.

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