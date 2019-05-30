شارع ابو نؤاس والكرادة.. خالية من الحواجز الكونكريتية

2019/05/30 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الخميس، رفع جميع الكتل الكونكريتية من منطقة الكرادة وشارع ابو نؤاس في بغداد.

وقال السكرتير الشخصي للقائد العام

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