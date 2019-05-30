بالإنفوغرافيك.. لأمريكا اليد الطولى بنقل دواعش من سوريا إلى العراق

2019/05/30 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- _____________________________________

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