2019/05/30 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دافع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن طلب يعتقد أن البيت الأبيض أرسله إلى الجيش الأمريكي لإخفاء سفينة حربية مسماة باسم خصمه الراحل السيناتور، جون ماكين، عن الأنظار وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان.وفي البيت الأبيض، نفى ترامب أن يكون لديه علم مسبق بالطلب، لكنه قال إن من فعل ذلك “حسن النية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يدافع عن “طلب إخفاء” سفينة تحمل اسم خصمه الراحل جون ماكين وكالة خطوة برس.

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