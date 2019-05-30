نائب: قانون اخراج القوات الامريكية من العراق سيشرع خلال الجلسات المقبلة

2019/05/30 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، عن سبب تأخر إقرار مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق.

وعزا عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح، تأخر تشريع قانون اخراج القوات الامريكية من البلاد داخل مجلس النواب الى عدم إجابة الحكومة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها عدد من النواب بشان الوجود الأجنبي.

وأضاف، أن القانون سيشرع خلال الجلسات المقبلة، مؤكدا جمع تواقيع لأكثر من مئة نائب بهذا الشأن.

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