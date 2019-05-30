2019/05/30 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الأمني: انفجارات كركوك حدثت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد ما أسفر عن وقوع جرحى من المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الأمني: انفجارات كركوك حدثت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد ما أسفر عن وقوع جرحى من المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الأمني: انفجارات كركوك حدثت في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد ما أسفر عن وقوع جرحى من المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).