2019/05/30 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الامني: أعمال إرهابية بواسطة 6 عبوات ناسفة والقوات الأمنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/30 | 22:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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