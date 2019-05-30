2019/05/30 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا هوشيار زيباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ما وصفه بـ"الصراع داخل الاتحاد الوطني الكردستاني وراء عدم التصويت لمنصب رئيس اقليم كردستان.

وقال زيباري في

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