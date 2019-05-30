كركوك تشهد 4 تفجيرات لم تعرف طبيعتها

2019/05/30 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني اليوم الخميس، بأن اربعة تفجيرات وقعت في كركوك.

وقال المصدر في حديث متلفز تابعته "العهد نيوز" ان "اربعة تفجيرات لم تعرف طبيعتها وقعت

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