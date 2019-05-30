2019/05/30 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني اليوم الخميس، بأن اربعة تفجيرات وقعت في كركوك.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تشهد 4 تفجيرات لم تعرف طبيعتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر في حديث متلفز تابعته "العهد نيوز" ان "اربعة تفجيرات لم تعرف طبيعتها وقعت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تشهد 4 تفجيرات لم تعرف طبيعتها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تشهد 4 تفجيرات لم تعرف طبيعتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).