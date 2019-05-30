الاعلام الأمني يكشف طبيعة الانفجارات في كركوك

2019/05/30 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، طبيعة التفجيرات في مدينة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز ان "اعمالا إرهابية بواسطة ست عبوات ناسفة، والقوات الأمنية تبطل مفعول عبوتين ناسفتين أخرى".

واضاف البيان "كانت هذه الاعتداءات في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك، ما أدى الى وقوع جرحى من المواطنين المنتسبين".

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