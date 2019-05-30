كركوك تشهد عدة انفجارات

2019/05/30 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بحصول اربعة انفجارات في مدينة كركوك.

وابلغ المصدر شفق نيوز بأن اربع انفجارات حصلت ضمن شارع القدس في مدينة كركوك، مبينا ان أحد هذه الانفجارات ناتج عن عبوة ناسفة موضوعة في دراجة نارية.

ولم يذكر المصدر لحد الان الخسائر الناتجة جراء هذه الانفجارات.

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