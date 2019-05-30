إحباط محاولةٍ لتهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد في البصرة

2019/05/30 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديريَّة تحقيق البصرة في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، من إحباط محاولةٍ لتهريب فسائل النخيل الممنوعة من الاستيراد، مُبيِّنةً أن الفسائل كانت مشحونةً على متن إحدى البواخر القادمة من دولةٍ عربيَّةٍ.وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، في بيان تلقته وكالة النبأ للأخبار، أن "فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق البصرة قام، بعد التحرِّي وجمع المعلومات ومراقبة وصول الشحنة إلى الباخرة، من ضبط الموادِّ التي تمَّ إفراغها في الشاحنة العائدة لأحد المُتَّهمين الذي تمَّ ضبطه"، مُوضحةً أنه "تمَّ إدخال الفسائل على أنَّها أشجار زينة بلاستيكيَّة بالتواطؤ مع لجنة الكشف".

وأضافت "تمَ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُتَّهم والمضبوطات في العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

يذكر أنَّ المديريَّة كانت قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري عن تمكُّنها من ضبط معاون مدير كمرك صفوان الحدوديِّ وعضوين في لجنة الكشف؛ لتمريرهم معاملاتٍ غير أصوليَّةٍ؛ لاستيراد المُطيبات والعصائر لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّة.

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