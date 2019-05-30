2019/05/30 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الخميس، عن القبض على اثنين من المتهمين باغتصاب طفل بعد عشر ساعات من ارتكاب جريمتهم.وقال معن في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى تتمكن من إلقاء القبض على ( إثنين ) من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معن القبض على متهمين اثنين باغتصاب طفل في نينوى وكالة خطوة برس.

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