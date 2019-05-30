2019/05/30 | 23:12

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بالصور ..



خلية الاعلام الامنية : ارتفاع حصيلة تفجيرات كركوك

اعلنت خلية الاعلام الامني ارتفاع حصيلة تفجيرات كركوك .

ةقالت الخلية في بيان ، ان حصيلة التفجيرات التي حصلت بواسطة ٦

عبوات ناسفة، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك،

حيث أسفرت عن استشهاد ٣ اشخاص وإصابة ١٦ آخرين.

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