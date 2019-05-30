2019/05/30 | 23:12

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مدير صحة كركوك يعلن الحصيلة الاولية للتفجيرات الـ 7 (صور)

اعلن مدير صحة كركوك عن الحصيلة الاولية للتفجيرات التي ضربت

المحافظة.

وقال مدير صحة كركوك ان الحصيلة الاولية للتفجيرات هي شهيد واحد و15

جريحا.

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