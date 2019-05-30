برشلونة يضيق الخناق على ميلان لتعويض سواريز

2019/05/30 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تسعى إدارة نادي برشلونة إلى إبرام صفقات قوية في مراكز مؤثرة لتعويض جماهير الفريق عن الخسارة المدوية بدوري أبطال أوروبا والإقصاء التاريخي على يد ليفربول برباعية نظيفة بعد أن فاز ذهابا بثلاثية دون مقابل.أحد أهم المراكز المطلوب تدعيمها هو رأس الحربة، إذ إن الأروجوياني لويس سواريز يلعب دون راحة منذ مواسم

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