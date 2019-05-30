2019/05/30 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الثلاثاء، عن القبض على عصابة اتجار بالبشر مكونة من 4 اشخاص وسط بغداد.وقال معن في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، واستناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر القت القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة اتجار بالبشر في الكرادة وسط بغداد وكالة خطوة برس.

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