الإعلام الامني: استشهاد ٣ اشخاص وإصابة ١٦ آخرين في انفجارات كركوك

2019/05/30 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني اليوم الخميس ان الأعمال الإرهابية في محافظة كركوك حصلت بواسطة ٦ عبوات ناسفة

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