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تضاعف عدد انفجارات كركوك إلى 7 انفجارات


تضاعف عدد انفجارات كركوك إلى 7 انفجارات
2019/05/30 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- خاص

هزت اليوم الخميس مدينة كركوك انفجارات متتالية، أسفرت عن استشهاد ضابط في الجيش العراقي مع عدد من المدنيين.

في أدناه المواقع التي

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