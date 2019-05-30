تضاعف عدد انفجارات كركوك إلى 7 انفجارات

2019/05/30 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

هزت اليوم الخميس مدينة كركوك انفجارات متتالية، أسفرت عن استشهاد ضابط في الجيش العراقي مع عدد من المدنيين.



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