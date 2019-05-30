في غضون 3 أشهر.. 70 شكوى اعتداء ضد موظفي الأمم المتحدة

2019/05/30 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس، تلقيها 70 شكوى في غضون 3 أشهر، تضمنت اتهامات لموظفين تابعين لها وشركائها المنفذين بـ"الاستغلال والاعتداء الجنسي".

جاء ذلك خلال مؤتمر

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