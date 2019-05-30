صور وفيديو.. ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات كركوك

2019/05/30 | 23:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة التفجيرات التي حصلت مساء اليوم في مدينة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز ان ستة تفجيرات حصلت في مدينة كركوك، اسفرت لحد الان عن مقتل 6 اشخاص واصابة 12 اخرين بجروح.

وبين المصدر ان التفجيرات حصلت في شارع القدس وطريق بغداد، في مدينة كركوك.

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