2019/05/30 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على درجة الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة هارفارد في كامبريدج بالولايات المتحدة الأمريكية.ومن المقرر ان تلتقي المستشارة الألمانية مع محافظ ماساتشوستس تشارلي بيكر، وممثلين عن مركز الدراسات الأوروبية بجامعة هارفارد، والطلاب الألمان.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جامعة هارفارد تمنح ميركل شهادة الدكتوراه الفخرية في القانون وكالة خطوة برس.

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