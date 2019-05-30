الأطراف المشاركة في اتفاق الفاو بشأن تدابير دولة الميناء تجتمع في تشيلي

2019/05/30 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..يشارك حوالي 150 مندوباً من مختلف دول العالم، إلى جانب منظمات حكومية دولية ومنظمات غير حكومية، في الاجتماع الثاني للأطراف المشاركة في اتفاق الفاو بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الذي يعقد في مدينة سانتياغو (تشيلي).

ويمثل الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، أول صك دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.



وسيتناول الاجتماع المواضيع الأساسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وتطوير نظام تبادل المعلومات واحتياجات الدول النامية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في دولة تشيلي، خوسيه رامون فالينتي، والمدير العام لمنظمة الفاو، جوزيه غرازيانو دا سيلفا هذا اللقاء.

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