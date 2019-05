قتلى في تفجيرات تهز كركوك

2019/05/30 | 23:33

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 16 آخرون في سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق متفرقة داخل محافظة كركوك في العراق، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر في مستشفى كركوك العام بأن عدد القتلى وصل إلى خمسة أشخاص وجرح 18 آخرون.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن "التفجيرات الإرهابية حدثت بواسطة 6 عبوات ناسفة، في شارع القدس والمحافظة وطريق بغداد بمحافظة كركوك" وإن عبوتين تم إبطال مفعولهما.

ومن ضمن المواقع المستهدفة في التفجيرات، مركزين تجاريين، ومحل آيس كريم، ومحل جزارة، بحسب وسائل إعلام عراقية محلية.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات، لكن لا تزال خلايا تنظيم داعش نشطة في المنطقة، بعد إعلان الدولة العراقية هزيمة التنظيم في كانون الأول/ ديسمبر 2017.

يتبع.

